Красную икру на 10 млн рублей уничтожат на Камчатке

Партию красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, изготовленную кустарно, уничтожат на Камчатке по решению суда. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.
2975 килограммов икры нашли у двух граждан, рыночная стоимость этого объёма —
Одному из участников данной преступной группы ранее вынес приговор Петропавловск-Камчатский городской суд. Мужчину признали виновным в попытке дать взятку сотруднику погрануправления ФСБ, чтобы вернуть изъятую икру. Его оштрафовали на