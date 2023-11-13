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    Красную икру на 10 млн рублей уничтожат на Камчатке

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    Партию красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, изготовленную кустарно, уничтожат на Камчатке по решению суда. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

    2975 килограммов икры нашли у двух граждан, рыночная стоимость этого объёма — 9 млн 688 тыс. рублей. Елизовский районный суд оштрафовал каждого на 350 тысяч рублей Продукция, согласно сообщению УФСБ, «опасная для жизни и здоровья потребителей», поэтому подлежит уничтожению.

    Одному из участников данной преступной группы ранее вынес приговор Петропавловск-Камчатский городской суд. Мужчину признали виновным в попытке дать взятку сотруднику погрануправления ФСБ, чтобы вернуть изъятую икру. Его оштрафовали на 1,5 млн рублей.

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