Красную икру на 10 млн рублей уничтожат на Камчатке

Партию красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, изготовленную кустарно, уничтожат на Камчатке по решению суда. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.



2975 килограммов икры нашли у двух граждан, рыночная стоимость этого объёма — 9 млн 688 тыс. рублей. Елизовский районный суд оштрафовал каждого на 350 тысяч рублей Продукция, согласно сообщению УФСБ, «опасная для жизни и здоровья потребителей», поэтому подлежит уничтожению.

