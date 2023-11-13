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    Лес рубят — начальники летят. Руководителя ОВД Выборга заподозрили в покровительстве ценой в 8 млн

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    Управление собственной безопасности петербургского главка довело до уголовного дела начальника УМВД по Выборгскому району Ленобласти. Его заподозрили в покровительстве лесному пиратству.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 ноября руководителя ОВД Выборга задержали дома и увезли на допрос по делу о получении взяток. Старт уголовному производству дало задержание начальника экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий в конце октября.

    Главному по борьбе с коррупцией в областном городе вменили покровительство «чёрным» лесорубам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе Ленобласти. 47news писал, что Владимир Катанович арестован. По версии следствия, во время проверки по факту незаконной рубки леса он организовал перевозку на охраняемую площадку изъятых бревен с помощью предпринимателя, а рассчитаться с ИП потребовал частью древесины стоимостью 615 тысяч рублей.

    В результате дальнейшего расследования оперативники УСБ совместно с сотрудниками УФСБ установили, что к схеме причастен руководитель ОВД Выборга. По оперативным данным, его покровительство обошлось более чем в 8 миллионов рублей.

    Полицейские устанавливают других причастных к лесному пиратству в Выборгском районе Ленобласти.

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