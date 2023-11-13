Лес рубят — начальники летят. Руководителя ОВД Выборга заподозрили в покровительстве ценой в 8 млн

Управление собственной безопасности петербургского главка довело до уголовного дела начальника УМВД по Выборгскому району Ленобласти. Его заподозрили в покровительстве лесному пиратству.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 ноября руководителя ОВД Выборга задержали дома и увезли на допрос по делу о получении взяток. Старт уголовному производству дало задержание начальника экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий в конце октября.



Главному по борьбе с коррупцией в областном городе вменили покровительство «чёрным» лесорубам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе Ленобласти. 47news писал, что Владимир Катанович арестован. По версии следствия, во время проверки по факту незаконной рубки леса он организовал перевозку на охраняемую площадку изъятых бревен с помощью предпринимателя, а рассчитаться с ИП потребовал частью древесины стоимостью 615 тысяч рублей.

