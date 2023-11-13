Зима снова стучит в двери. В Петербурге ждут снег и гололедицу

В Петербурге заметно похолодало. Вечером возможен снег.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября ожидается дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет сохраняться на уровне плюс 1–3 градуса.
«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тыловая часть циклона, выходящего своим центром в Верхневолжье», — сообщает центр «ФОБОС».
Атмосферное давление будет меняться мало — 747 мм рт. ст., что ниже нормы.
Во вторник, по данным СЗ УГМС, снег — небольшой, местами умеренный мокрый. Температура воздуха в течение суток минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах гололедица.