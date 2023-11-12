Финны купили грозную защиту у Израиля

Финляндия первой в мире купила у Израиля его систему ПВО «Праща Давида». Она может перехватывать ракеты на дальности от 40 до 300 км.



Как пишет The Times of Israel 12 ноября, министерство обороны Израиля уже подписало соглашение о продаже системы «Праща Давида» Финляндии и стоимость сделки оценивается в 317 миллионов евро.



В Израиле система работает с 2017 года, вместе с ПВО малой дальности — «Железный купол» и системой верхнего уровня — «Эрроу», предназначенной для баллистических ракет большой дальности. Финские власти заявили о желании приобрести израильскую систему на следующий день после вступления в НАТО.

