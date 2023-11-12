    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.05eur98.32

    Финны купили грозную защиту у Израиля

    3945
    28 комментариев

    Финляндия первой в мире купила у Израиля его систему ПВО «Праща Давида». Она может перехватывать ракеты на дальности от 40 до 300 км.

    Как пишет The Times of Israel 12 ноября, министерство обороны Израиля уже подписало соглашение о продаже системы «Праща Давида» Финляндии и стоимость сделки оценивается в 317 миллионов евро.

    В Израиле система работает с 2017 года, вместе с ПВО малой дальности — «Железный купол» и системой верхнего уровня — «Эрроу», предназначенной для баллистических ракет большой дальности. Финские власти заявили о желании приобрести израильскую систему на следующий день после вступления в НАТО.

    «Фонтанка» писала, что первые испытания израильской системы состоялись в ноябре 2012 года. Разработка велась совместно с США. Комплекс изначально разрабатывался для перехвата ракет, которые потенциально могли быть запущены по Израилю с территории Ливана и Сирии.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияИзраиль
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close