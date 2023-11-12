Опишите свою походку двумя словами, а мы расскажем, что она о вас говорит

Сколько ни занимайся искусством самопрезентации, наше тело подчас может выдать наши самые страшные тайны, которые мы хотели бы скрыть. Походка и движения во время прогулки легко делают нас беззащитными, ведь мы не всегда следим за тем, как вышагиваем по тротуарам. Но если присмотримся сами к себе, то сможем узнать кое-то интересное о своем характере. А какая походка свойственна вам? В этом тесте мы представим вам девять самых популярных стилей ходьбы. Вам останется только выбрать тот, каким вы чаще всего передвигаетесь, а мы, основываясь на психологических исследованиях, расскажем о вас такое, о чём вы могли не догадываться.