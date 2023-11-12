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    Опишите свою походку двумя словами, а мы расскажем, что она о вас говорит

    Вы уверены, что знаете о себе всё?

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    А вы могли бы вот так, сходу, рассказать что-нибудь об этих людях?
    А вы могли бы вот так, сходу, рассказать что-нибудь об этих людях?Фото: Наталья Лапцевич / 74.RU
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    Сколько ни занимайся искусством самопрезентации, наше тело подчас может выдать наши самые страшные тайны, которые мы хотели бы скрыть. Походка и движения во время прогулки легко делают нас беззащитными, ведь мы не всегда следим за тем, как вышагиваем по тротуарам. Но если присмотримся сами к себе, то сможем узнать кое-то интересное о своем характере. А какая походка свойственна вам? В этом тесте мы представим вам девять самых популярных стилей ходьбы. Вам останется только выбрать тот, каким вы чаще всего передвигаетесь, а мы, основываясь на психологических исследованиях, расскажем о вас такое, о чём вы могли не догадываться.

    Ваша походка — какая она?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Опишите свою походку двумя словами, а мы расскажем, что она о вас говорит

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    А вы могли бы вот так, сходу, рассказать что-нибудь об этих людях?
    А вы могли бы вот так, сходу, рассказать что-нибудь об этих людях?Фото: Наталья Лапцевич / 74.RU

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