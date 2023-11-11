Два курьера потребовалось, чтобы унести всю валюту у обманутой петербурженки. Мужчина отдал в 8 раз больше

Статистику обманутых мошенниками в Петербурге пополнили двое — из центра и с юга города. Мужчину обещали спасти от финансового краха, женщину — от смертельной болезни.
73-летний пенсионер с Коломенской улицы обратился в полицию накануне, обеднев почти на 9,3 миллиона рублей, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Телефонных проходимцев он спонсировал без малого два месяца — с начала сентября по конец октября.
Разбазаривать нажитое его убеждали от имени Центробанка и под предлогом махинаций, которые будто бы пытаются произвести с его небезопасными счетами.
79-летняя жительница шестиэтажки в окрестностях метро «Парк Победы» потеряла в восемь раз меньше, но в долларах и за день. Накануне утром ей позвонили как будто бы с городского номера, на который, как подсказывает «Яндекс», уже поступали жалобы, и представились врачом районной поликлиники. На сайте медучреждения специалиста с фамилией, которую назвали женщине, отыскать не удалось. Но пенсионерке было не до проверок: по телефону огорошили диагнозом — смертельным, но излечимым.
С лечением, судя по всему, предложили не тянуть и выслали курьеров. 9,3 тысячи долларов за целебное средство она отдала даме в бежевом пальто, ещё несколько тысяч — мужчине в чёрной куртке. Оба были в медицинских масках и навестили петербурженку с разницей примерно в полчаса. В рублях они получили примерно 1,1 миллион.
Паломничество в квартиру остановила племянница. Она узнала о «болезни» тёти, которую по телефону уже готовили к госпитализации, и сразу позвонила в полицию.
Рассказы обоих пенсионеров дали старт делам о мошенничестве в особо крупном размере.
«Фонтанка» писала, что известную многим схему о сотрудниках «Центробанка» и «безопасных» счетах в последнее время стали разыгрывать с дополнением. Бдительность притупляют сообщениями, которые пишет якобы начальник жертвы.