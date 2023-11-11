Два курьера потребовалось, чтобы унести всю валюту у обманутой петербурженки. Мужчина отдал в 8 раз больше

Статистику обманутых мошенниками в Петербурге пополнили двое — из центра и с юга города. Мужчину обещали спасти от финансового краха, женщину — от смертельной болезни.



73-летний пенсионер с Коломенской улицы обратился в полицию накануне, обеднев почти на 9,3 миллиона рублей, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Телефонных проходимцев он спонсировал без малого два месяца — с начала сентября по конец октября.

Разбазаривать нажитое его убеждали от имени Центробанка и под предлогом махинаций, которые будто бы пытаются произвести с его небезопасными счетами.