В Петербурге задержали совладельца табачного бизнеса. Полицию к нему привела очередная жертва телефонных мошенников

Молодой табачный бизнес в Петербурге лишился одного из владельцев. Полицейские полагают, что зарабатывающий на чужих пристрастиях предприниматель не чурается монетизировать и доверчивость пожилых.



О задержании двух подозреваемых в телефонном мошенничестве 11 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Старт уголовному делу дала 76-летняя жительница семиэтажки в Полтавском проезде, которую обманули на 2,2 миллиона рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию накануне и рассказала, что 9 ноября поверила в байки человека, назвавшегося сотрудником службы безопасности банка. Подгоняемая голосом в трубке, она сняла деньги в ближайшем отделении и передала их в чужие руки. Запомнить особые приметы ей не удалось — только чёрную одежду мужчины.