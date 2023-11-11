В Петербурге задержали совладельца табачного бизнеса. Полицию к нему привела очередная жертва телефонных мошенников

Молодой табачный бизнес в Петербурге лишился одного из владельцев. Полицейские полагают, что зарабатывающий на чужих пристрастиях предприниматель не чурается монетизировать и доверчивость пожилых.
О задержании двух подозреваемых в телефонном мошенничестве 11 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Старт уголовному делу дала 76-летняя жительница семиэтажки в Полтавском проезде, которую обманули на 2,2 миллиона рублей.
Пенсионерка обратилась в полицию накануне и рассказала, что 9 ноября поверила в байки человека, назвавшегося сотрудником службы безопасности банка. Подгоняемая голосом в трубке, она сняла деньги в ближайшем отделении и передала их в чужие руки. Запомнить особые приметы ей не удалось — только чёрную одежду мужчины.
По данным «Фонтанки», через несколько часов после её заявления полицейские у дома всё в том же Полтавском проезде задержали 45-летнего гражданина Армении, приехавшего в Петербург на заработки, и 23-летнего предпринимателя. Его ИП занимается торговлей табачными изделиями. СПАРК знает молодого человека и как одного из двух совладельцев табачной лавки, зарегистрированной в Пушкине весной этого года. Судя по открытым источникам, в городе несколько магазинов этой сети.
В полицейском главке уточнили, что старший получил протокол за нарушение миграционного законодательства, младший процессуально задержан на двое суток.