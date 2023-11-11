    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-в

    757мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.05eur98.32

    В Петербурге задержали совладельца табачного бизнеса. Полицию к нему привела очередная жертва телефонных мошенников

    1781
    5 комментариев

    Молодой табачный бизнес в Петербурге лишился одного из владельцев. Полицейские полагают, что зарабатывающий на чужих пристрастиях предприниматель не чурается монетизировать и доверчивость пожилых.

    О задержании двух подозреваемых в телефонном мошенничестве 11 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Старт уголовному делу дала 76-летняя жительница семиэтажки в Полтавском проезде, которую обманули на 2,2 миллиона рублей.

    Пенсионерка обратилась в полицию накануне и рассказала, что 9 ноября поверила в байки человека, назвавшегося сотрудником службы безопасности банка. Подгоняемая голосом в трубке, она сняла деньги в ближайшем отделении и передала их в чужие руки. Запомнить особые приметы ей не удалось — только чёрную одежду мужчины.

    По данным «Фонтанки», через несколько часов после её заявления полицейские у дома всё в том же Полтавском проезде задержали 45-летнего гражданина Армении, приехавшего в Петербург на заработки, и 23-летнего предпринимателя. Его ИП занимается торговлей табачными изделиями. СПАРК знает молодого человека и как одного из двух совладельцев табачной лавки, зарегистрированной в Пушкине весной этого года. Судя по открытым источникам, в городе несколько магазинов этой сети.

    В полицейском главке уточнили, что старший получил протокол за нарушение миграционного законодательства, младший процессуально задержан на двое суток.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенники
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close