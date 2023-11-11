«Российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах». Глава «Газпрома» рассказал, как российское топливо попадает туда, где от него «отказались»

Российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин 11 ноября выложил в Telegram-канале.



«Газпром» поставляет газ на крупный австрийский газовый хаб в Баумгартене транзитом через территорию Украины, в частности через российскую компрессорную станцию «Суджа», — сказал Миллер.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски», — подчеркнул глава «Газпрома». Также он отметил, что достаточно распространены разменные своповые операции, а на юг и юго-восток Европы поставки газа по-прежнему осуществляются по ранее подписанным контрактам.