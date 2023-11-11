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    «Какого черта происходит?!» Петербуржцы увидели факельное шествие и напряглись

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    На Петроградской стороне в Петербурге прохожих напугала колонна мужчин разного возраста с флагами и зажженными фальшфейерами. Со стороны собрание напоминало факельное шествие и выглядело мрачновато. Горожане сначала держались подальше, но затем любопытство победило.

    «Какого черта происходит?» — задалась вопросом читательница «Фонтанки» Наташа и подошла ближе. Приоритетных версий было две — политическая демонстрация или променад спортивных фанатов. Оказалось, ни то ни другое.

    читатель «Фонтанки»

    Странное движение между Князь-Владимирским собором и СК «Юбилейный» оказалось предвестником концерта группы «Алиса». По Петроградской стороне и вправду гуляли фанаты — но не «Зенита», а Константина Кинчева.

    Сведения о пострадавших не поступали. Пока. Концерт начинается в 19:00.

    Кстати, раньше в Музее милиции (тогда еще) целый стенд был посвящен борьбе правоохранителей именно с фанатами группы «Алиса» — «алисоманами» — в конце 1980-х годов. Там экспонировались трофейные «прикиды», а также ножи, кастеты и прочая изъятая у «алисоманов» атрибутика. Не знаем, сохранился ли этот стенд.

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    АлисаФакелы на Петроградской стороне
    ЛАЙК7
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ17
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