«Какого черта происходит?!» Петербуржцы увидели факельное шествие и напряглись

На Петроградской стороне в Петербурге прохожих напугала колонна мужчин разного возраста с флагами и зажженными фальшфейерами. Со стороны собрание напоминало факельное шествие и выглядело мрачновато. Горожане сначала держались подальше, но затем любопытство победило.
«Какого черта происходит?» — задалась вопросом читательница «Фонтанки» Наташа и подошла ближе. Приоритетных версий было две — политическая демонстрация или променад спортивных фанатов. Оказалось, ни то ни другое.
читатель «Фонтанки»
Странное движение между Князь-Владимирским собором и СК «Юбилейный» оказалось предвестником концерта группы «Алиса». По Петроградской стороне и вправду гуляли фанаты — но не «Зенита», а Константина Кинчева.
Сведения о пострадавших не поступали. Пока. Концерт начинается в 19:00.
Кстати, раньше в Музее милиции (тогда еще) целый стенд был посвящен борьбе правоохранителей именно с фанатами группы «Алиса» — «алисоманами» — в конце 1980-х годов. Там экспонировались трофейные «прикиды», а также ножи, кастеты и прочая изъятая у «алисоманов» атрибутика. Не знаем, сохранился ли этот стенд.