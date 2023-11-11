«Какого черта происходит?!» Петербуржцы увидели факельное шествие и напряглись

На Петроградской стороне в Петербурге прохожих напугала колонна мужчин разного возраста с флагами и зажженными фальшфейерами. Со стороны собрание напоминало факельное шествие и выглядело мрачновато. Горожане сначала держались подальше, но затем любопытство победило.

«Какого черта происходит?» — задалась вопросом читательница «Фонтанки» Наташа и подошла ближе. Приоритетных версий было две — политическая демонстрация или променад спортивных фанатов. Оказалось, ни то ни другое.