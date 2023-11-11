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    В Кингисеппе «Лада» с подростками приехала в лоб «Ниве». Пострадали шестеро

    1914
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    Полицейские выясняют обстоятельства ночной аварии в Кингисеппском районе Ленобласти, в которой пострадали шестеро. Большинство из них подростки, ехавшие пассажирами в «Ладе».

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 ноября, ВАЗ-2114 и «Нива Шевроле» столкнулись на перекрестке Большой Советской улицы и Крикковского шоссе за час до полуночи.

    Судя по видео, опубликованному в группе «Дорожный контроль Ленинградская область», удар был лобовым.

    Дорожный контроль Ленинградская область

    В больницу с травмами увезли 35-летнего водителя «Нивы», 19-летнего юношу, управлявшего ВАЗом. Последний в машине оказался самым старшим. По данным ведомства, четверым его пассажирам 16–17 лет. Медицинская помощь потребовалась всем, госпитализация — только двоим.

    Как уточнили в полиции, все пострадавшие, которых забрали в больницу, в состоянии средней степени тяжести.

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