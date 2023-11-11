В Кингисеппе «Лада» с подростками приехала в лоб «Ниве». Пострадали шестеро

Полицейские выясняют обстоятельства ночной аварии в Кингисеппском районе Ленобласти, в которой пострадали шестеро. Большинство из них подростки, ехавшие пассажирами в «Ладе».



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 ноября, ВАЗ-2114 и «Нива Шевроле» столкнулись на перекрестке Большой Советской улицы и Крикковского шоссе за час до полуночи.

Судя по видео, опубликованному в группе «Дорожный контроль Ленинградская область», удар был лобовым.