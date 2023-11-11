    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.05eur98.32

    На Комендантском проспекте таксист сбил ребенка

    1812
    5 комментариев

    Пятиклассник попал под колёса автомобиля в Приморском районе Петербурга, поторопившись к светофору.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 ноября, ДТП случилось на Комендантском проспекте, 51, накануне немногим позже половины восьмого часа вечера. По предварительным данным, 67-летний таксист на «Фольксвагене Поло» двигался от бокового проезда в сторону Шуваловского проспекта, когда на дороге неожиданно появился ребёнок.

    11-летний школьник пытался перейти дорогу по нерегулируемому переходу, избежать столкновения водителю не удалось.

    Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с переломом левой стопы.

    По информации «Фонтанки», водитель в течение года на нарушении ПДД попался дважды. Платить пришлось за проезд на красный и выезд на встречную полосу или трамвайные пути.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    Гость11 Ноя 2023 в 15:10
    Таксист шерстяной?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close