На Комендантском проспекте таксист сбил ребенка

Пятиклассник попал под колёса автомобиля в Приморском районе Петербурга, поторопившись к светофору.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 ноября, ДТП случилось на Комендантском проспекте, 51, накануне немногим позже половины восьмого часа вечера. По предварительным данным, 67-летний таксист на «Фольксвагене Поло» двигался от бокового проезда в сторону Шуваловского проспекта, когда на дороге неожиданно появился ребёнок.

11-летний школьник пытался перейти дорогу по нерегулируемому переходу, избежать столкновения водителю не удалось.

Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с переломом левой стопы.