Водитель, сбивший пешехода на Невском, вернулся на место ДТП бегом

Видео с камер наблюдения позволяет по-новому взглянуть на обстоятельства ДТП на Невском проспекте в ночь на 11 ноября. Напомним, буквально за несколько минут до полуночи на пешеходном переходе возле перекрестка Невского с набережной канала Грибоедова сбили молодого человека. Очевидцы писали, что пешеход якобы шел на красный и был не совсем трезв.



«Машина не остановилась и скрылась с места ДТП», — утверждал один из свидетелей аварии. Однако запись супервидовой веб-камеры, трансляцию которой можно увидеть на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург», даёт иную картину аварии.