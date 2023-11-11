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    Водитель, сбивший пешехода на Невском, вернулся на место ДТП бегом

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    Видео с камер наблюдения позволяет по-новому взглянуть на обстоятельства ДТП на Невском проспекте в ночь на 11 ноября. Напомним, буквально за несколько минут до полуночи на пешеходном переходе возле перекрестка Невского с набережной канала Грибоедова сбили молодого человека. Очевидцы писали, что пешеход якобы шел на красный и был не совсем трезв.

    «Машина не остановилась и скрылась с места ДТП», — утверждал один из свидетелей аварии. Однако запись супервидовой веб-камеры, трансляцию которой можно увидеть на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург», даёт иную картину аварии.

    супервидовая камера «Фонтанки»

    На съемке видно, что в крайней левой полосе водитель останавливает машину возле дома Зингера, покидает авто и бегом возвращается к месту ДТП.

    Пострадавшего забрала скорая помощь, на момент публикации о его состоянии информации нет.

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