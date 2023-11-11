В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов. Пострадали двое

В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов «из-за вмешательства посторонних лиц», передает 11 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московских железных дорог.
По данным СК, крушение потерпели 15 вагонов с минеральными удобрениями, сообщает 11 ноября Западное МСУТ СК России. Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств.
«Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована доследственная проверка», — сказано в сообщении МСУТ СК России.
По предварительным данным, все случилось примерно в 7 часов 10 минут на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й км. Как заявляют в СК, задержек движения поездов не допущено.
В целях координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.