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    Почти слепому журавлю нашли приют с помощью Росприроднадзора

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    Росприроднадзор помог найти новый дом для японского журавля по имени Эдгар. Самец краснокнижной птицы теперь будет жить в Зоологическом центре «Питон» в Комсомольске-на-Амуре.

    Вообще Эдгару была уготована совсем другая судьба, хотя люди с самого начала принимали в ней участие. Журавль родился на станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского государственного заповедника в 2021 году. Эдгара выпустили в дикую природу для восстановления популяции вида. Но оказалось, что Эдгар почти слепой и самостоятельно выжить не сможет. В бедственном состоянии его обнаружили неравнодушные люди — и вернули орнитологам.

    Росприроднадзор

    Проблемы со здоровьем закрыли для Эдгара и карьеру «производителя». Плохое зрение могло передаться потомству.

    Приютить редкую, но беззащитную птицу согласились в Комсомольске-на-Амуре. Эдгар уже обживается на новом месте.

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