Почти слепому журавлю нашли приют с помощью Росприроднадзора

Росприроднадзор помог найти новый дом для японского журавля по имени Эдгар. Самец краснокнижной птицы теперь будет жить в Зоологическом центре «Питон» в Комсомольске-на-Амуре.

Вообще Эдгару была уготована совсем другая судьба, хотя люди с самого начала принимали в ней участие. Журавль родился на станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского государственного заповедника в 2021 году. Эдгара выпустили в дикую природу для восстановления популяции вида. Но оказалось, что Эдгар почти слепой и самостоятельно выжить не сможет. В бедственном состоянии его обнаружили неравнодушные люди — и вернули орнитологам.