Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

Неважно, когда вы окончили школу — год или десятилетия назад, русский язык всё равно всегда будет рядом. А вместе с ним его коварные слова, в правописании которых иногда даже со словарем не разобраться. Может быть, у вас получится? Тогда попробуйте разобраться с этими 10 сложными примерами!