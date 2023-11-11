Неважно, когда вы окончили школу — год или десятилетия назад, русский язык всё равно всегда будет рядом. А вместе с ним его коварные слова, в правописании которых иногда даже со словарем не разобраться. Может быть, у вас получится? Тогда попробуйте разобраться с этими 10 сложными примерами!
Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик
Попробуйте разобраться без словаря!
11 ноября 2023, 19:56
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Приходите на пересдачу! Всё очень плохо
По крайней мере, сегодня вы узнали немного больше
Неплохой результат, но вспомнить правописание некоторых слов явно не помешает
Не так уж и сложно оказалось, не правда ли? Но парочкой слов мы всё же сумели поставить вас в тупик
В следующий раз принесем действительно сложные слова, честное слово. А сейчас поздравляем!