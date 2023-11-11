    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-в

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.05eur98.32

    Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

    Попробуйте разобраться без словаря!

    1139
    2 комментария
    А вы справитесь с этими словами?
    А вы справитесь с этими словами?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Неважно, когда вы окончили школу — год или десятилетия назад, русский язык всё равно всегда будет рядом. А вместе с ним его коварные слова, в правописании которых иногда даже со словарем не разобраться. Может быть, у вас получится? Тогда попробуйте разобраться с этими 10 сложными примерами!

    Вы собираетесь подарить младшему брату или сестренке пазл. Правда, у него есть и другое название. А как оно правильно пишется?

    Как напишете вот эти слова?

    У вас на кухне сварились макароны, пора сливать воду! Что возьмете? И как это приспособление правильно пишется по-русски?

    У нас есть вот такое слово: по(...)черк. Здесь нужна какая-то буква или нет?

    На улице непогода, дороги покрылись льдом. Не поскользнитесь... или не подскользнитесь? Как правильно?

    Нужно измерить температуру. Куда поставите градусник?

    Любите приятно проводить время? Кто же не любит? Так вот, этот процесс можно назвать одним словом, но как его написать правильно?

    Есть очень красивое слово, обозначающее очень вкусные кушанья. Только непонятно, как оно правильно пишется. Поможете разобраться?

    Здесь без музыкальных знаний не обойтись... хотя, пожалуй, и русского языка будет достаточно! Как пишется это слово?

    Напоследок приготовим яйца. Как это сделаем? И самое главное — как это напишем?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

    Приходите на пересдачу! Всё очень плохо

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

    По крайней мере, сегодня вы узнали немного больше

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

    Неплохой результат, но вспомнить правописание некоторых слов явно не помешает

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

    Не так уж и сложно оказалось, не правда ли? Но парочкой слов мы всё же сумели поставить вас в тупик

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сможете написать без ошибок? 10 сложных слов, которые поставят вас в тупик

    В следующий раз принесем действительно сложные слова, честное слово. А сейчас поздравляем!

    Поделитесь результатом

    А вы справитесь с этими словами?
    А вы справитесь с этими словами?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    Тест
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость11 Ноя 2023 в 20:01
    кху - кхе.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close