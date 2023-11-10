В Минсельхозе ожидают стабилизацию цен на мясо птицы

В Минсельхозе РФ ожидают стабилизацию цен на мясо птицы и яйца за счет увеличения поставок российских производителей для внутреннего рынка, передает 10 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.



Чиновники отметили, что в 2023 году на фоне повышенного спроса растут цены на продукцию птицеводства, хотя и производство яиц и мяса птицы в стране тоже растет.



«С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», – цитирует агентство заявление Минсельхоза.

