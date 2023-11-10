В Минсельхозе ожидают стабилизацию цен на мясо птицы

В Минсельхозе РФ ожидают стабилизацию цен на мясо птицы и яйца за счет увеличения поставок российских производителей для внутреннего рынка, передает 10 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Чиновники отметили, что в 2023 году на фоне повышенного спроса растут цены на продукцию птицеводства, хотя и производство яиц и мяса птицы в стране тоже растет.
«С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», – цитирует агентство заявление Минсельхоза.
Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции, согласно которым цены на мясо кур с начала года выросли на 29,66%, яйца на 21,16%, напоминают «Ведомости». Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% по сравнению с сентябрем, в годовом выражении прирост составил 6%.
В конце июля стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума – 196,93 руб.
В конце октября годовая инфляция в России ускорилась до 6,69%. Как писала «Фонтанка», это следует из опубликованного 1 ноября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата.