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    В США мужчине впервые пересадили донорский глаз. Все хорошо, но есть нюанс

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    В Нью-Йорке хирурги впервые пересадили пациенту донорский глаз — не роговицу, такие операции делают давно, а глаз целиком. Об этом 10 ноября сообщает BBC.

    Автор: видеорепортаж / BBC News / YouTube

    Операция продолжалась 21 час. Пациенту по имени Аарон Джеймс пересадили не только глаз — ему заменили половину лица. Мужчина получил удар током в 7200 вольт, когда работал на ЛЭП и случайно коснулся провода лицом, уточняет CNN. Шесть недель провел в коме и чудом выжил. Когда пострадавший пришел себя, врачи предложили эксперимент — пересадку лица и глаза. Аарон согласился.

    От донора он получил нос, губы, ткани и фрагменты кости. Операцию сделали в мае, но только сейчас врачи решили рассказать об успехе — когда стало понятно, что глаз точно прижился и выглядит здоровым.

    Правда, есть нюанс — Аарон своим новым глазом по-прежнему ничего не видит. Медики не теряют надежды и говорят, что зрение все-таки может вернуться.

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