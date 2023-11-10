Почта России выпустила марки с лучшими подводными лодками страны

«Почта России» выпустила в оборот три новые памятные марки, посвященные новейшим подводным лодкам. Церемония гашения первых экземпляров прошла в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого, передает 10 ноября ТАСС.
Общий тираж марок — 150 тысяч. На них изображены корабли трех проектов — «Борей-А», «Ясень-М» и «Лада». На церемонии их назвали «вершиной российского подводного кораблестроения».
«В мире более 150 стран и хватит пальцев одной руки, чтобы назвать те, кто строит атомные подводные лодки. Марки являются своеобразным символом и подчеркивают уникальность наших технологий», — отметил на церемонии первый заместитель генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин» Валентин Фролов.
Выпуск почтовых марок с изображением российских субмарин состоялся по инициативе Объединенной судостроительной корпорации(ОСК).