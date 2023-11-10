Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.
Сейчас
+8˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 6
2 м/с, южн
755мм
82%
Пробки
8/10
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.
13 октября 2023, 17:20
27 октября 2023, 17:20
15 сентября 2023, 17:20
01 сентября 2023, 17:20
25 августа 2023, 17:20
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.