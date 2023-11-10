В Эрмитаже погрузят в атмосферу Османской империи, включая запахи

В Главном музейном комплексе Эрмитажа в середине ноября вас ждут сразу две выставки, посвящённые эстетике материального мира Османской империи. Вы увидите серебряные ароматники и курильницы из коллекции Екатерины II, расписную керамику и фрагменты роскошных тканей, предметы, связанные с османской банной традицией и кофейными церемониями, а также памятники искусства каллиграфии и нумизматики.

Изразцовое панно

Турция, вторая половина XVI в.

Фаянс, подглазурная роспись Фото: © Государственный Эрмитаж, 2023 Поделиться Поделиться





В Арапском зале Зимнего дворца откроется «Аромат Босфора. Памятники прикладного искусства Турции в собрании Государственного Эрмитажа». Выставка приурочена к 100-летию образования Турецкой республики и предлагает нетривиальный ракурс на эрмитажную коллекцию османских вещей: представленные экспонаты будут связаны с ароматами. Зрители смогут представить, как пах османский Константинополь в XVI — XIX веках — вы увидите порядка восьмидесяти вещей из собрания музея, большую часть из которых покажут впервые. Также специально для выставки «Гильдия парфюмеров» создала четыре аромата, которые станут ольфакторным сопровождением экспозиции. Один из них, по задумке кураторов, будет воспроизводить аромат косметического жиросодержащего средства, следы которого сохранились внутри косметической шкатулки конца XVIII века.



Табак и кофе были, согласно турецкой пословице, двумя «подушками софы наслаждения», эти ароматы прочно заняли место в традиционном «восточном» букете. Ещё одна характерная его нота — плотный, окутывающий негой запах хаммама. В турецких банях отдыхали, вели деловые переговоры, проводили обряды. На выставке вы увидите полотенце, парикмахерскую накидку, таз, туфли для бани и банный скребок. И, конечно, не обойдётся без ориентализма европейских художников, искавших в Османской империи «волшебный Восток».



Тутовый лист с надписью «Машалла» — «Как пожелает Аллах» Фото: А. Пахомов, © Государственный Эрмитаж, 2023 Поделиться Поделиться





Одновременно с ольфакторным путешествием в столицу Османской империи в Эрмитаже можно будет погрузиться в мир каллиграфии. Выставка «Под сенью султанской тугры. Османское наследие в памятниках каллиграфии, эпиграфики, сфрагистики и нумизматики» откроется в зале № 27 Главного комплекса. Тугра — каллиграфическая экспозиция, в которую входили имя и часть титула правителя. Османские тугры появились задолго до взятия Константинополя, на заре XIII века, и развивались на протяжении всей истории государства вместе с каллиграфической традицией. Они украшали фирманы (указы) султанов, их ставили в качестве клейм при пробировании серебряных изделий, чеканили на монетах. С XIX века тугры в виде стилизованных изображений на предметах прикладного искусства. На выставке будет порядка шестидесяти-семидесяти предметов — образцы османской каллиграфии, фирманы, резные печати, монеты, вооружение и знамена, которые продемонстрируют развитие искусства письма и каллиграфии в разных техниках от Средневековья до начала XX века.



Обе выставки пройдут с 16 ноября 2023 по 28 января 2024. 12+

