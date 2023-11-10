Российские писатели и режиссеры подарили нам не один десяток остроумных цитат: одними можно козырнуть в беседе, а другие заставляют задуматься. Сегодня мы не будем просить вас вспомнить знаменитые фразы — они уже перед вами. Осталось пораскинуть мозгами и назвать, где именно вы могли встретить эти цитаты.
Тест на кругозор: только 1 из 10 вспомнит, откуда эти остроумные цитаты
Фразы, которые вы точно где-то слышали. Но где?
10 ноября 2023, 20:03
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Не расстраивайтесь, главное — знать цитату, а не того, кто ее придумал
Может, не всех, но некоторых авторов цитат вы точно знаете
Вам почти удалось отгадать всё без ошибок!
Перед нами настоящий эрудит и знаток всех цитат!