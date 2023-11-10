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    Тест на кругозор: только 1 из 10 вспомнит, откуда эти остроумные цитаты

    Фразы, которые вы точно где-то слышали. Но где?

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    1 комментарий
    Иногда трудно вспомнить, откуда знаменитые фразы ушли в народ
    Иногда трудно вспомнить, откуда знаменитые фразы ушли в народКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Российские писатели и режиссеры подарили нам не один десяток остроумных цитат: одними можно козырнуть в беседе, а другие заставляют задуматься. Сегодня мы не будем просить вас вспомнить знаменитые фразы — они уже перед вами. Осталось пораскинуть мозгами и назвать, где именно вы могли встретить эти цитаты.

    «Если человек идиот, то это надолго»

    «Служить бы рад, прислуживаться тошно»

    «Разве может быть счастье за счет несчастья других?»

    «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека — всегда можно»

    «Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого»

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»

    «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой»

    «Хотите подарить людям свободу? А что они с ней будут делать?»

    «Счастье — как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть»

    «Красота спасет мир»

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    Тест на кругозор: только 1 из 10 вспомнит, откуда эти остроумные цитаты

    Не расстраивайтесь, главное — знать цитату, а не того, кто ее придумал

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    Тест на кругозор: только 1 из 10 вспомнит, откуда эти остроумные цитаты

    Может, не всех, но некоторых авторов цитат вы точно знаете

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на кругозор: только 1 из 10 вспомнит, откуда эти остроумные цитаты

    Вам почти удалось отгадать всё без ошибок!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на кругозор: только 1 из 10 вспомнит, откуда эти остроумные цитаты

    Перед нами настоящий эрудит и знаток всех цитат!

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    Иногда трудно вспомнить, откуда знаменитые фразы ушли в народ
    Иногда трудно вспомнить, откуда знаменитые фразы ушли в народКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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