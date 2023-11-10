В Петербурге за третий квартал продали больше апартаментов, чем за полгода

За третий квартал этого года на рынке апартаментов Петербурга купили 1 239 юнитов, что на 28% больше, чем за первые полгода. Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» подчеркивают, что третий квартал превзошел по продажам предыдущий почти в два раза.



Спрос на апартаменты продолжает восстанавливаться после проседания в 2022 году. Самым востребованным форматом остаются сервисные апартаменты, на которые приходится 70% от объема спроса за 2022–2023 годы.



Аналитики называют основным драйвером интереса к рынку апартаментов растущий турпоток, который, по данным городской администрации, с января по август достиг 5,3 млн туристов.

