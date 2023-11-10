В Петербурге за третий квартал продали больше апартаментов, чем за полгода

За третий квартал этого года на рынке апартаментов Петербурга купили 1 239 юнитов, что на 28% больше, чем за первые полгода. Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» подчеркивают, что третий квартал превзошел по продажам предыдущий почти в два раза.
Спрос на апартаменты продолжает восстанавливаться после проседания в 2022 году. Самым востребованным форматом остаются сервисные апартаменты, на которые приходится 70% от объема спроса за 2022–2023 годы.
Аналитики называют основным драйвером интереса к рынку апартаментов растущий турпоток, который, по данным городской администрации, с января по август достиг 5,3 млн туристов.
—До конца года наибольшей популярностью будут пользоваться сервисные апартаменты в удачных локациях рядом с метро, с инфраструктурой, под управлением профессиональной управляющей компании с опытом, а также с доходными программами и высоким качеством сервиса, — отметила руководитель департамента управления проектами КЦ «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко.
На конец сентября в Петербурге в продаже находилось 79 комплексов апартаментов общей площадью 868 тыс. кв. м (25 тыс. юнитов). Основное предложение сосредоточено в трех районах — 14% в Адмиралтейском, 13% в Центральном и 10% в Московском. За три квартала в продажу вышел 21 новый комплекс апартаментов, включая новые очереди.