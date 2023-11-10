Бетон в следующем году может подорожать на 25%, это отразится на стоимости квартир

Весной 2024 года стоимость бетона может вырасти на 25–30%. Как отмечают в ГК «А101», произойти это может на фоне активной стадии реализации госконтрактов по строительству дорог, программы реновации и строительства нового метро в Москве. Этот рост цены на стройматериалы застройщикам придется закладывать в конечную стоимость квартир.

Как подчеркнула директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова, за последний год бетон марки В-25 подорожал на 41%, арматура — на 18%, газоблоки для стен — на 32%, утеплитель для стен вырос в цене на 68%, медные и алюминиевые кабели для инженерных сетей — на 32% и 52% соответственно, а трубопровод из сшитого полиэтилена — на 18%.

