Бетон в следующем году может подорожать на 25%, это отразится на стоимости квартир

Весной 2024 года стоимость бетона может вырасти на 25–30%. Как отмечают в ГК «А101», произойти это может на фоне активной стадии реализации госконтрактов по строительству дорог, программы реновации и строительства нового метро в Москве. Этот рост цены на стройматериалы застройщикам придется закладывать в конечную стоимость квартир.
Как подчеркнула директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова, за последний год бетон марки В-25 подорожал на 41%, арматура — на 18%, газоблоки для стен — на 32%, утеплитель для стен вырос в цене на 68%, медные и алюминиевые кабели для инженерных сетей — на 32% и 52% соответственно, а трубопровод из сшитого полиэтилена — на 18%.
— Конечную стоимость жилья необходимо контролировать, и на фоне этого урегулирование цен на стройматериалы кажется рынку не самой оптимальной, но вынужденной мерой, — добавила она.
Чтобы урегулировать стоимость квадратного метра жилья, банки могли бы позволить девелоперам хеджировать стоимость стройматериалов в комплексе с эскроу-кредитами, считает Леликова. Сейчас это можно сделать только на условии предоплаты будущих поставок, но банковских лимитов не хватит, чтобы зарезервировать все необходимые материалы в нужном количестве.
— Сегодня банки ограничиваются хеджированием валютных рисков, что уже решается импортозамещением, и рисков по процентным ставкам, которые сглаживаются за счет наполнения эскроу-счетов, — добавила эксперт. — Так что банкам стоило бы предложить девелоперам возможность хеджировать стоимость стройматериалов в комплексе с эскроу-кредитами.