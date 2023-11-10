Квартиры-студии и евродвушки покупают в качестве инвестиций чаще всего

Для сдачи в аренду или перепродажи покупатели жилья чаще всего выбирают квартиры-студии и двухкомнатные европланировки. Такие выводы сделали аналитики компании «Страна Девелопмент», изучив ситуацию с инвестиционным спросом на рынке жилья Москвы, Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга.
Исследование показало, что инвесторы чаще всего приобретают недвижимость в новостройках в течение двух месяцев после начала продаж. Далее 70% покупателей планируют продать объект после ввода в эксплуатацию, а 30% — сдавать его в аренду. При этом около 70% покупателей-инвесторов — мужчины.
— Интерес инвесторов к студиям объясняется привлекательным бюджетом покупки и суммой эксплуатационных расходов, — отмечает Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент». — Это помогает увеличить прибыль, приносит доход от аренды и обеспечивает хорошую заполняемость. Семейный инвестиционный вариант — евродвушки — с большой совмещенной кухней-гостиной и просторной спальной комнатой. Как правило, такие варианты также хорошо растут в цене со старта продаж и пользуются арендным спросом.