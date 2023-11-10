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    Арабский «шенген» утвердили: вот куда можно будет поехать

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    Страны Персидского залива утвердили единую туристическую визу для ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна, объявили на юбилейном заседании глав МИД Совета сотрудничества стран Залива.

    Как пишет 10 ноября Arabian Business, GCC — визы, по которым можно будет въехать во все шесть стран Залива, могут начать выдавать уже в 2024 году.

    Впрочем, как писала «Фонтанка», россияне и так могут въезжать в четыре из шести стран-участниц без визы. Чуть дороже и сложнее в Бахрейн и Кувейт, но и они рассматривают введение безвиза. Цена и условия новой визы пока не раскрываются.

    Для сравнения: шенгенская виза распространяется на 26 европейских стран, включая большинство стран-членов ЕС, а также страны, не входящие в ЕС, такие как Швейцария, Норвегия и Исландия.

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