Арабский «шенген» утвердили: вот куда можно будет поехать

Страны Персидского залива утвердили единую туристическую визу для ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна, объявили на юбилейном заседании глав МИД Совета сотрудничества стран Залива.



Как пишет 10 ноября Arabian Business, GCC — визы, по которым можно будет въехать во все шесть стран Залива, могут начать выдавать уже в 2024 году.

Впрочем, как писала «Фонтанка», россияне и так могут въезжать в четыре из шести стран-участниц без визы. Чуть дороже и сложнее в Бахрейн и Кувейт, но и они рассматривают введение безвиза. Цена и условия новой визы пока не раскрываются.