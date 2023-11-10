Бастрыкин распорядился расширить круг лиц, которые понесут ответственность за смерть ребенка после отдыха в акваклубе в Петербурге

Глава СК РФ распорядился провести повторную проверку обстоятельств гибели четырехлетнего мальчика, после утопления в акваклубе Voda в Петербурге. Трагедия произошла год назад, и дело в отношении обвиняемого уже слушается в суде.



Как сообщает пресс-служба Следкома 10 ноября, к Бастрыкину через его приемную во «ВКонтакте» обратилась мать ребенка. Она рассказала, что доверила мальчика сестре с супругом, которые отдыхали в акваклубе. Они отвлеклись. То, что ребенок несколько минут провел под водой, заметили не сразу. В больнице, куда доставили мальчика, он скончался через две недели.

