Бастрыкин распорядился расширить круг лиц, которые понесут ответственность за смерть ребенка после отдыха в акваклубе в Петербурге

Глава СК РФ распорядился провести повторную проверку обстоятельств гибели четырехлетнего мальчика, после утопления в акваклубе Voda в Петербурге. Трагедия произошла год назад, и дело в отношении обвиняемого уже слушается в суде.
Как сообщает пресс-служба Следкома 10 ноября, к Бастрыкину через его приемную во «ВКонтакте» обратилась мать ребенка. Она рассказала, что доверила мальчика сестре с супругом, которые отдыхали в акваклубе. Они отвлеклись. То, что ребенок несколько минут провел под водой, заметили не сразу. В больнице, куда доставили мальчика, он скончался через две недели.
Женщина в обращении к главе СК заявила, что не согласна с тем, что к ответственности привлечен только супруг ее сестры. Она напомнила, что в машине скорой помощи, в которой мальчика везли в больницу, не было никаких источников кислорода. Поэтому она просит дать оценку действиям спасателей и медицинских работников.
Было возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», по которой привлечен муж сестры. Сейчас дело рассматривается в суде. Также в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти пол неосторожности». Его расследование продолжается.
Председатель СК получил главному петербургскому следователю представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследуемого уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов.