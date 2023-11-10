Двигатель экономики. Российским стартапам помогут перейти на «цифру»

9 ноября в ходе Международного форума БРИКС+ Русское Деловое Общество (РДО) объявило о создании организационного комитета «2024 — год цифровизации малого бизнеса в России».



Вопрос цифровизации предприятий из сферы МСП был подробно рассмотрен в ходе круглого стола, проведенного РДО. Как отметила Мария Михайлова, основатель организации и генеральный директор технопарка «Корпорация «ИнФинТех», небольшие фирмы играют значимую роль в экономике всей страны, поэтому важно помогать стартапам развиваться.

«Не секрет, что поддержка малого бизнеса является одной из стратегически важных задач нашей страны. Первое: малый бизнес — двигатель экономики, это точечное развитие инфраструктуры, производства, торговли, сервисов. От его развития зависит развитие регионов. Особенно это актуально для отдаленных субъектов, где ситуация хуже. Помимо этого, в малом бизнесе задействованы люди, обычные граждане, они формируют новый уровень среднего класса. Это показатель благосостояния страны», — уверена Мария Михайлова.

В дискуссии на эту тему также приняли участие Никита Донцов, GR-директор РДО; Сергей Белоконев, директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ; Олагунжу Самсондин Олаинтан, представитель IMBRICS+ в Нигерии; Роман Фомин, директор по финансово-техническому развитию компании RC Group; Додия Индрарадж, научный сотрудник предприятия «Додия». Модератором круглого стола выступила Екатерина Лебедева, координатор РДО.