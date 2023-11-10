Двигатель экономики. Российским стартапам помогут перейти на «цифру»

9 ноября в ходе Международного форума БРИКС+ Русское Деловое Общество (РДО) объявило о создании организационного комитета «2024 — год цифровизации малого бизнеса в России».
Вопрос цифровизации предприятий из сферы МСП был подробно рассмотрен в ходе круглого стола, проведенного РДО. Как отметила Мария Михайлова, основатель организации и генеральный директор технопарка «Корпорация «ИнФинТех», небольшие фирмы играют значимую роль в экономике всей страны, поэтому важно помогать стартапам развиваться.
«Не секрет, что поддержка малого бизнеса является одной из стратегически важных задач нашей страны. Первое: малый бизнес — двигатель экономики, это точечное развитие инфраструктуры, производства, торговли, сервисов. От его развития зависит развитие регионов. Особенно это актуально для отдаленных субъектов, где ситуация хуже. Помимо этого, в малом бизнесе задействованы люди, обычные граждане, они формируют новый уровень среднего класса. Это показатель благосостояния страны», — уверена Мария Михайлова.
В дискуссии на эту тему также приняли участие Никита Донцов, GR-директор РДО; Сергей Белоконев, директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ; Олагунжу Самсондин Олаинтан, представитель IMBRICS+ в Нигерии; Роман Фомин, директор по финансово-техническому развитию компании RC Group; Додия Индрарадж, научный сотрудник предприятия «Додия». Модератором круглого стола выступила Екатерина Лебедева, координатор РДО.
Присутствующие на круглом столе поддержали идею создания Оргкомитета. По словам Романа Фомина, нельзя полностью автоматизировать деятельность бизнеса. При этом процесс по внедрению технологий в сферу малого и среднего предпринимательства имеет большие перспективы.
«Мы видим большие перспективы по внедрению цифровизации именно в начинающие свой путь предприятия. Всегда проще строить с чистого листа сразу корректно и эффективно, чем переделывать устоявшиеся рудиментарные организационные процессы», — заявил финансово-технический директор RC-Group.
В свою очередь, Никита Донцов обратил внимание на высокие риски, с которыми сопряжена работа маленьких фирм. По его мнению, цифровизация в этом сегменте станет выходом из ситуации и позволит компаниям защитить себя в непростой экономической ситуации.
«Сейчас для каждого предпринимателя должно стать очевидно: цифровизация — не прихоть, это жизненная необходимость для воплощения бизнес-стратегии. Технологии выступают залогом успешного будущего любого дела», — подчеркнул Никита Донцов.
Оргкомитет займется решением вопросов, которые поступают от предпринимателей из российских регионов, и поможет наладить использование компаниями новейших цифровых сервисов.
ООО «РДО», ИНН 7806609369