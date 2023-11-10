На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2. Пилоты и пассажир выжили

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден. На борту воздушного судна были два пилота и пассажир. Все трое выжили в результате ЧП, капитан ВС смог выйти на связь, сообщает 10 ноября в телеграм-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.



Что именно случилось с самолётом, не уточняется. В экстренных службах предварительно полагают, что воздушное судно могло столкнуться с сопкой. Известно, что пилоты и пассажир получили травмы различной степени тяжести. По словам губернатора, за ними выдвинулась поисковая группа. Пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, для них организуют санрейс.