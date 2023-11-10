    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.93eur98.41

    На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2. Пилоты и пассажир выжили

    1103
    3 комментария

    Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден. На борту воздушного судна были два пилота и пассажир. Все трое выжили в результате ЧП, капитан ВС смог выйти на связь, сообщает 10 ноября в телеграм-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.

    Что именно случилось с самолётом, не уточняется. В экстренных службах предварительно полагают, что воздушное судно могло столкнуться с сопкой. Известно, что пилоты и пассажир получили травмы различной степени тяжести. По словам губернатора, за ними выдвинулась поисковая группа. Пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, для них организуют санрейс.

    В спасательной операции участвовали 11 работников артелей Полярная и Шахтёрский, а также 3 трекола, 2 вездехода и 1 бульдозер. Использовать вертолёт не позволила непогода. В регионе ливневый снег, метель, ветер до 20 м/с.

    Как сообщали в Росавиации, тревогу в связи с неприбытием воздушного судна объявили 10 ноября в 4:20 по московскому времени. Самолёт летел из аэропорта Певек, его не дождались на посадочной площадке Полярное в районе Мыса Шмидта.

    Последний раз сигнал фиксировали в окрестностях сопки Купол, больше на связь экипаж не выходил.

    На борту находились два пилота и пассажир. В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщали, что пропавший Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный. РИА Новости пишет, что пассажир — сотрудник артели «Полярная».

    По данным Росавиации, самолёт — ТР-301. Это модернизация Ан-2. Машина произведена компанией «Технорегион» из Краснодарского края. Собственником является «Авиапартнер» из Самарской области. У воздушного судна есть сертификат лётной годности.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close