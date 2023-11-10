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    Стоил 100 рублей, а вернули 7 тысяч. Петербуржец получил деньги за испорченный сыр

    1997
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    Покупателю попался испорченный сыр в одном из гипермаркетов Петербурга. Мужчина обратился в суд, и с магазина взыскали 7 тысяч рублей. Об этом сообщают судебные приставы Петербурга 10 ноября.

    Петербуржец купил сыр «Сваля Тильзитер», у которого на момент покупки уже два дня как истек срок годности. Стоил он чуть больше 100 рублей. Однако покупатель не заметил ничего необычного, пришел домой и съел несколько кусочков. Тогда мужчина понял — сыр испорчен. Он вернулся в гипермаркет, чтобы оформить возврат, но там отказались принять товар. Осталась без внимания и претензия, которую мужчина направил на почту.

    В итоге все закончилось судом. Но представители гипермаркета не явились на заседание. Тем не менее было решено взыскать в пользу покупателя более 7 тысяч рублей, включая штраф, компенсацию морального вреда и стоимость сыра.

    Добровольно исполнять судебное решение гипермаркет не стал, и тогда приставы взыскали сумму со счета компании принудительно.

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