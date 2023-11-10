Стоил 100 рублей, а вернули 7 тысяч. Петербуржец получил деньги за испорченный сыр

Покупателю попался испорченный сыр в одном из гипермаркетов Петербурга. Мужчина обратился в суд, и с магазина взыскали 7 тысяч рублей. Об этом сообщают судебные приставы Петербурга 10 ноября.



Петербуржец купил сыр «Сваля Тильзитер», у которого на момент покупки уже два дня как истек срок годности. Стоил он чуть больше 100 рублей. Однако покупатель не заметил ничего необычного, пришел домой и съел несколько кусочков. Тогда мужчина понял — сыр испорчен. Он вернулся в гипермаркет, чтобы оформить возврат, но там отказались принять товар. Осталась без внимания и претензия, которую мужчина направил на почту.