Учительницу задержали по делу о совращении сына-подростка в Ленобласти. Дома у нее нашли фото с другими детьми

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали в Волхове по делу о насильственных действиях сексуального характера учительницу местной школы.
34-летняя педагог по истории и географии, по версии следствия, в течение года развращала сына-подростка, стало известно «Фонтанке» 10 ноября. Первый эпизод якобы произошел, когда мальчику было шесть лет. Женщина, по предварительной информации, и сама обнажалась перед сыном и заставляла его это делать, а потом трогала и целовала в неположенных местах.
В ходе обыска в доме подозреваемой нашли фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием других малолетних. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды и жертвы. Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Она задержана.