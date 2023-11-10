    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, южн

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.93eur98.41

    Учительницу задержали по делу о совращении сына-подростка в Ленобласти. Дома у нее нашли фото с другими детьми

    7197
    19 комментариев

    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали в Волхове по делу о насильственных действиях сексуального характера учительницу местной школы.

    34-летняя педагог по истории и географии, по версии следствия, в течение года развращала сына-подростка, стало известно «Фонтанке» 10 ноября. Первый эпизод якобы произошел, когда мальчику было шесть лет. Женщина, по предварительной информации, и сама обнажалась перед сыном и заставляла его это делать, а потом трогала и целовала в неположенных местах.

    В ходе обыска в доме подозреваемой нашли фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием других малолетних. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды и жертвы. Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Она задержана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УчительницаПедофилияСовращение
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ13
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close