Как напечатать деталь из металла? В Петербурге открывается Центр Аддитивных Технологий

Компания «Лазерные системы» открывает Центр Аддитивных Технологий (ЦАТ) на базе собственной производственной площадки на территории Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Стрельне. Запуск запланирован на весну 2024 года. Центр станет одним из самых крупных в Северо-Западном регионе.

ЦАТ будет представлен линейкой высокотехнологичных 3D-принтеров для печати деталей сложных геометрических форм металлическими порошками. На них можно будет создавать металлические изделия. Это особенно важно в условиях импортозамещения, когда многие производители комплектующих ушли с российского рынка.



Центр создан для того, чтобы развивать аддитивные технологии и применять их в российском бизнесе. Он поможет преодолеть барьеры, ограничивающие внедрение инноваций в реальное производство. Среди такого рода препятствий нужно отметить нехватку квалифицированных специалистов с практическим опытом работы, неподготовленность персонала потенциального заказчика и недоверие потребителя к высокотехнологичным российским разработкам.



Опыт и многолетнюю экспертизу в освоении и внедрении аддитивных технологий АО «Лазерные системы» уже передают всем заинтересованным: в компанию приходят на экскурсии студенты, здесь обучают по многоступенчатой системе представителей заказчиков. ЦАТ же предоставит возможность познакомиться с новейшими разработками более широкому кругу людей.

