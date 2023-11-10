Как напечатать деталь из металла? В Петербурге открывается Центр Аддитивных Технологий

Компания «Лазерные системы» открывает Центр Аддитивных Технологий (ЦАТ) на базе собственной производственной площадки на территории Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Стрельне. Запуск запланирован на весну 2024 года. Центр станет одним из самых крупных в Северо-Западном регионе.
ЦАТ будет представлен линейкой высокотехнологичных 3D-принтеров для печати деталей сложных геометрических форм металлическими порошками. На них можно будет создавать металлические изделия. Это особенно важно в условиях импортозамещения, когда многие производители комплектующих ушли с российского рынка.
Центр создан для того, чтобы развивать аддитивные технологии и применять их в российском бизнесе. Он поможет преодолеть барьеры, ограничивающие внедрение инноваций в реальное производство. Среди такого рода препятствий нужно отметить нехватку квалифицированных специалистов с практическим опытом работы, неподготовленность персонала потенциального заказчика и недоверие потребителя к высокотехнологичным российским разработкам.
Опыт и многолетнюю экспертизу в освоении и внедрении аддитивных технологий АО «Лазерные системы» уже передают всем заинтересованным: в компанию приходят на экскурсии студенты, здесь обучают по многоступенчатой системе представителей заказчиков. ЦАТ же предоставит возможность познакомиться с новейшими разработками более широкому кругу людей.
Одна из важных задача Центра — повысить доверие российских компаний к отечественному инновационному оборудованию и популяризовать наукоемкие технологии. Для этого будет создана испытательная лаборатория, где можно будет вырастить, испытать, проверить и аттестовать тестовый образец. Кроме того, все желающие смогут прийти туда на экскурсию.
Центр Аддитивных Технологий «Лазерных систем» станет комплексной технологической площадкой, где будет реализован полный цикл разработки, производства, испытаний и последующего внедрения аддитивных технологий в реальное производство заказчика. В дальнейшем «Лазерные системы» планируют укреплять сотрудничество с региональными и федеральными администрациями для развития Центра.
АО «Лазерные системы», ИНН 7819039902