СКА в овертайме вырвал победу у «Трактора»

В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора». Встреча проходила 9 ноября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3 в овертайме (1:1, 1:0, 1:2, 1:0).
Голы за СКА забили Владимир Алистров (13 минута), Эмиль Галимов (23), Степан Фальковский (52) и Сергей Толчинский (65). У «Трактора» отличились Антон Бурдасов (5), Семен Дер-Аргучинцев (45) и Данил Юртайкин (60).
После 27 матчей на счету СКА 14 побед и 13 поражений. Петербургский клуб с 28 очками занимает 8-е место. Следующим соперником армейцев станет «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра пройдет 11 ноября в Петербурге.