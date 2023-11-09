В Петербурге у пункта отбора на военную службу нашли подозрительную гранату

Полицейские в Петербурге проверяли информацию о гранате у пункта отбора на военную службу по контракту. При ближайшем рассмотрении она оказалась не так опасна, как могло показаться.



Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, бдительный собаковод незадолго до полудня, прогуливаясь рядом с пунктом отбора на военную службу по контракту на Звенигородской улице, заметил нечто очень похожее на гранату. О находке он рассказал дежурному пункта, а тот уже позвонил в полицию.

Прилегающую территорию оцепили, вызвали разминирование. Но при плотной проверке «граната» оказалась страйкбольной — опасности она не представляла. Эвакуация не потребовалась.