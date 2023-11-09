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    В Петербурге у пункта отбора на военную службу нашли подозрительную гранату

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    Полицейские в Петербурге проверяли информацию о гранате у пункта отбора на военную службу по контракту. При ближайшем рассмотрении она оказалась не так опасна, как могло показаться.

    Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, бдительный собаковод незадолго до полудня, прогуливаясь рядом с пунктом отбора на военную службу по контракту на Звенигородской улице, заметил нечто очень похожее на гранату. О находке он рассказал дежурному пункта, а тот уже позвонил в полицию.

    Прилегающую территорию оцепили, вызвали разминирование. Но при плотной проверке «граната» оказалась страйкбольной — опасности она не представляла. Эвакуация не потребовалась.

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    ГранатаПункт отбора на контракт
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