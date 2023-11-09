Не царское это дело — каждый день мыться. В ЖК у Московского вокзала меняют трубы два месяца

Жильцы «Царской столицы» два месяца перебиваются без воды: она отключается как бы по графику, но люди жалуются, что сохраняются проблемы с водой и в то время, когда должна бы уже течь. Но то ее нет совсем, то нет только холодной или горячей воды, то она течет, но ржавая.



Чтобы иметь возможность информировать жильцов «Царской столицы» в режиме онлайн, управляющая компания — АО «Сервис-Недвижимость» — создала телеграм-канал, в котором с сентября публикуется график предстоящих работ и отключения воды. А в комментариях под этими сообщениями — ад. Жильцы пишут: «Сейчас чуть не сварилась в душе, благо, была холодная вода в бутылке (...) подстава», «То есть мы сегодня не вымоемся, потому что кипяток, а завтра не вымоемся, потому что не будет никакой воды». Жалуются те, кто находится дома в будни — работает на удаленке, болеет или ухаживает за маленькими детьми. Те, кто уходит из дома, тоже сетуют: «Утром воды нет, собираюсь на работу, гора посуды, голова грязная».