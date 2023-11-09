Не царское это дело — каждый день мыться. В ЖК у Московского вокзала меняют трубы два месяца

Жильцы «Царской столицы» два месяца перебиваются без воды: она отключается как бы по графику, но люди жалуются, что сохраняются проблемы с водой и в то время, когда должна бы уже течь. Но то ее нет совсем, то нет только холодной или горячей воды, то она течет, но ржавая.
Чтобы иметь возможность информировать жильцов «Царской столицы» в режиме онлайн, управляющая компания — АО «Сервис-Недвижимость» — создала телеграм-канал, в котором с сентября публикуется график предстоящих работ и отключения воды. А в комментариях под этими сообщениями — ад. Жильцы пишут: «Сейчас чуть не сварилась в душе, благо, была холодная вода в бутылке (...) подстава», «То есть мы сегодня не вымоемся, потому что кипяток, а завтра не вымоемся, потому что не будет никакой воды». Жалуются те, кто находится дома в будни — работает на удаленке, болеет или ухаживает за маленькими детьми. Те, кто уходит из дома, тоже сетуют: «Утром воды нет, собираюсь на работу, гора посуды, голова грязная».
ЖК «Царская столица» — это красивые дома, построенные 10 лет назад за Московским вокзалом, рядом с Невским проспектом. 8 ноября читатели «Фонтанки» прислали видео с записью затопленного паркинга в одном из его домов и с сообщением от УК: «Убедительно просим вас на время производства работ 9 ноября (четверг) и 10 ноября (пятница) с 10:00 до 14:00 освободить ваши машино-места. Это необходимо для доступа к аварийному участку холодного водоснабжения». И написали, что весь комплекс страдает уже два месяца из-за постоянных отключений/включений (при включении течет ржавая вода, приходится часто менять фильтры).
«Фонтанка» обратилась в АО «Сервис-Недвижимость» за разъяснениями: в чем причина длительного ремонта и когда он закончится.
предоставлено «Фонтанке»
«Система горячего и холодного водоснабжения в домах ЖК выполнена из оцинкованных труб. С одной стороны, их применение соответствует действующим нормативам. С другой, такие трубопроводы подвержены электрохимической коррозии, — пояснили в компании. — Коррозия зависит от состава и характеристики воды. Срок эксплуатации трубопровода приближается к 10 годам, и управляющая компания начала плановые работы по его замене. Они уже завершены в домах по адресам: Кременчугская ул., д. 13, корп. 1, лит. А; Кременчугская ул., д. 13, корп. 2, лит. А; Кременчугская ул., д. 17, корп. 2, лит. А; Кременчугская ул., д. 19, корп. 3, лит. А».
Но продолжается замена системы холодного водоснабжения в домах в Полтавском пр-де, д. 2, лит. А, — завершить ее хотят до конца ноября, и на Кременчугской ул., д. 17, корп. 3, лит. А, — в декабре. Только по этим двум адресам, по плану, необходимо заменить трубопровод общей протяженностью более 1,5 км. Работы затягиваются, потому что специалисты работают в стесненных условиях, участки трубопровода проходят не только в технических коридорах, но и в подземном паркинге дома, где в местах проведения работ стоят автомобили. И есть собственники, которые не могут их переставить.
«Сервис-Недвижимость» обслуживает «Царскую столицу» с 2014 года и заверяет, что заинтересована в качественном и быстром выполнении работ. Поэтому сейчас стальной трубопровод заменяется на долговечные и надежные трубы. Для ускорения увеличено число специалистов в бригаде. Но в любом случае, отключение горячего и холодного водоснабжения неизбежно — горячее отключается одновременно с холодным для безопасности. Перерасчёт за коммунальные услуги в счетах-квитанциях компания гарантирует.