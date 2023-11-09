В Петербург вернулась импортная бесплатная вакцина от собачьего бешенства

В горветстанцию Петербурга привезли вакцину, которую используют врачи для бесплатных прививок собакам от бешенства и видовых инфекций. Об этом корреспонденту «Фонтанки» в четверг, 9 ноября, сообщили на горячей линии ветслужбы.



По словам оператора, вакцину завезли сегодня. Она, как и раньше, французская. «Услуга по бесплатной вакцинации восстановлена в полном объеме», — отметил сотрудник службы и напомнил, что за две недели до вакцинации собаку надо обработать от глистов. Бесплатную прививку делают только при наличии петербургской прописки у хозяина собаки.

