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    В Петербург вернулась импортная бесплатная вакцина от собачьего бешенства

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    В горветстанцию Петербурга привезли вакцину, которую используют врачи для бесплатных прививок собакам от бешенства и видовых инфекций. Об этом корреспонденту «Фонтанки» в четверг, 9 ноября, сообщили на горячей линии ветслужбы.

    По словам оператора, вакцину завезли сегодня. Она, как и раньше, французская. «Услуга по бесплатной вакцинации восстановлена в полном объеме», — отметил сотрудник службы и напомнил, что за две недели до вакцинации собаку надо обработать от глистов. Бесплатную прививку делают только при наличии петербургской прописки у хозяина собаки.

    Бесплатной вакцины не было в городе порядка двух недель. Бешенства же нет уже около 40 лет.

    Как ранее «Фонтанке» объяснял начальник управления ветеринарии города Юрий Андреев, вакцина пропала из-за логистического сбоя. Заменить вакцину на другую было невозможно, потому что ожидалась поставка по уже разыгранному госконтракту. По его словам, Петербург остался единственным российским городом, где до сих пор услугу оказывают с использованием иностранных препаратов.

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