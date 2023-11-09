    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    756мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd92.2eur98.44

    В Янино открылась прогулочная зона с амфитеатром

    246
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    В Янино открылось общественное пространство с мини-амфитеатром, пешеходными маршрутами и велодорожкой.

    Пешеходный маршрут начинается от улицы Тюльпанов и входит в так называемую «зеленую реку» — парк площадью в 7 гектаров, проходящий через квартала «Янила». Концепцию парка разработал Рюрд Гитем из голландского KCAP Architects&Planners. На протяжении маршрута установили скамейки и декоративный мост, высадили растения.

    Как отметил Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», привлечение как известных архитекторов, так и молодых проектировщиков к созданию общественных пространств позволило объединить европейский опыт и российские нормативы. При этом молодые специалисты нередко предлагают более смелые решения, не ограничиваясь только СНиПами.

    Над проектированием прогулочной зоны в Янино работали специалисты московского архитектурного бюро «Дружба», психологи, педагоги, экологи, а оборудование изготовили по заказу, с учетом разных возрастных групп детей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close