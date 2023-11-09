В Янино открылась прогулочная зона с амфитеатром

В Янино открылось общественное пространство с мини-амфитеатром, пешеходными маршрутами и велодорожкой.
Пешеходный маршрут начинается от улицы Тюльпанов и входит в так называемую «зеленую реку» — парк площадью в 7 гектаров, проходящий через квартала «Янила». Концепцию парка разработал Рюрд Гитем из голландского KCAP Architects&Planners. На протяжении маршрута установили скамейки и декоративный мост, высадили растения.
Как отметил Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», привлечение как известных архитекторов, так и молодых проектировщиков к созданию общественных пространств позволило объединить европейский опыт и российские нормативы. При этом молодые специалисты нередко предлагают более смелые решения, не ограничиваясь только СНиПами.
Над проектированием прогулочной зоны в Янино работали специалисты московского архитектурного бюро «Дружба», психологи, педагоги, экологи, а оборудование изготовили по заказу, с учетом разных возрастных групп детей.