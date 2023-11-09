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    Лицею № 533 в Красногвардейском районе к 2024 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс

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    У лицея № 533 в Красногвардейском районе Петербурга появится собственный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как уточнили в компании GloraX, недавно было получено разрешение на его строительство. Объем инвестиций составит около 80 млн рублей.

    Двухэтажный ФОК общей площадью более 1000 кв. м. пристроят к лицею №533 и соединят с ним галереей-переходом на уровне второго этажа.

    В здании ФОК будет актовый зал и спортзал, а также душевые, тренерская и инвентарная комнаты.

    Объект построят на средства девелопера и передадут городу. Сдать в эксплуатацию его планируют в 2024 году.

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