Лицею № 533 в Красногвардейском районе к 2024 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс

У лицея № 533 в Красногвардейском районе Петербурга появится собственный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как уточнили в компании GloraX, недавно было получено разрешение на его строительство. Объем инвестиций составит около 80 млн рублей.



Двухэтажный ФОК общей площадью более 1000 кв. м. пристроят к лицею №533 и соединят с ним галереей-переходом на уровне второго этажа.



В здании ФОК будет актовый зал и спортзал, а также душевые, тренерская и инвентарная комнаты.



Объект построят на средства девелопера и передадут городу. Сдать в эксплуатацию его планируют в 2024 году.

