«Жириновского» отправили на СВО: новости спецоперации за 9 ноября

Партию дронов-камикадзе передали военным в Симферополе Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 ноября.



На Сахалине военный получил срок за отказ участвовать в СВО Военный получил 2 года и 9 месяцев лишения свободы за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Военнослужащий отказался участвовать в СВО, сославшись на здоровье и семейные обстоятельства. За это на него возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях».



Суд счет доводы военнослужащего надуманными и признал отягчающим обстоятельством то, что обвиняемый не исполнил приказ в период мобилизации, что «указывает на повышенную общественную опасность». Врач рассказал, сколько участников СВО, получивших увечья, возвращаются на службу Более 80% участников СВО, получивших увечья, возвращаются на военную службу после протезирования. Об этом РИА Новости рассказал начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен.

— Свыше 80% пациентов с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее, — передает издание слова Ковлена.



Он также отметил, что такого процента ранее не удавалось добиться ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана.

В зону СВО отправили дроны «Жириновский» ЛДПР передали военным десять дронов-камикадзе «Жириновский». Как сообщает РИА Новости, беспилотники скоро отправят в зону СВО.

Фото: SHOT / T.me Поделиться Поделиться





Либерал-демократы назвали дроны «Жириновский» востребованными и «архиважными». Вместе с «Жириновскими» военным также передали бронежилеты. Сколько россиян подписали контракты с Минобороны за год С начала года на контрактную службу принято около 410 тысяч человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Медведев также заявил о росте производства вооружений и военной техники в России. По его словам, возможности российского оборонно-промышленного комплекса «вышли на невиданный уровень».

Ранее Дмитрий Медведев уже сообщал о росте числа контрактников в России. В октябре, по его словам, ежедневно контракт с Минобороны подписывали 1,5 тысячи человек.



Европарламент призвал ЕК пересмотреть решение о конфискации автомобилей россиян Европейские депутаты призывают страны ЕС не конфисковывать вещи и машины россиян. В опубликованной резолюции Европарламент отметил, что «это дискредитирует цель и инструмент санкций».



При этом депутаты призывают ужесточить санкции против России, включив в них полный запрет на огранку алмазов российского происхождения. Также Европарламент призывает страны ЕС ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, их дочерних компаний и руководства.

Европейские депутаты в резолюции признали, что европейские компании обходят санкции ЕС против России.

