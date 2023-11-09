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    Спецоперация на Украине

    «Жириновского» отправили на СВО: новости спецоперации за 9 ноября

    Главное, что случилось за последние сутки

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    9 комментариев
    Партию дронов-камикадзе передали военным в Симферополе
    Партию дронов-камикадзе передали военным в СимферополеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 ноября.

    На Сахалине военный получил срок за отказ участвовать в СВО

    Военный получил 2 года и 9 месяцев лишения свободы за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

    Военнослужащий отказался участвовать в СВО, сославшись на здоровье и семейные обстоятельства. За это на него возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях».

    Суд счет доводы военнослужащего надуманными и признал отягчающим обстоятельством то, что обвиняемый не исполнил приказ в период мобилизации, что «указывает на повышенную общественную опасность».

    Врач рассказал, сколько участников СВО, получивших увечья, возвращаются на службу

    Более 80% участников СВО, получивших увечья, возвращаются на военную службу после протезирования. Об этом РИА Новости рассказал начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен.

    — Свыше 80% пациентов с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее, — передает издание слова Ковлена.

    Он также отметил, что такого процента ранее не удавалось добиться ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана.

    В зону СВО отправили дроны «Жириновский»

    ЛДПР передали военным десять дронов-камикадзе «Жириновский». Как сообщает РИА Новости, беспилотники скоро отправят в зону СВО.

    Фото: SHOT / T.me
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    Либерал-демократы назвали дроны «Жириновский» востребованными и «архиважными». Вместе с «Жириновскими» военным также передали бронежилеты.

    Сколько россиян подписали контракты с Минобороны за год

    С начала года на контрактную службу принято около 410 тысяч человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

    Медведев также заявил о росте производства вооружений и военной техники в России. По его словам, возможности российского оборонно-промышленного комплекса «вышли на невиданный уровень».

    Ранее Дмитрий Медведев уже сообщал о росте числа контрактников в России. В октябре, по его словам, ежедневно контракт с Минобороны подписывали 1,5 тысячи человек.

    Европарламент призвал ЕК пересмотреть решение о конфискации автомобилей россиян

    Европейские депутаты призывают страны ЕС не конфисковывать вещи и машины россиян. В опубликованной резолюции Европарламент отметил, что «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

    При этом депутаты призывают ужесточить санкции против России, включив в них полный запрет на огранку алмазов российского происхождения. Также Европарламент призывает страны ЕС ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, их дочерних компаний и руководства.

    Европейские депутаты в резолюции признали, что европейские компании обходят санкции ЕС против России.

    Партию дронов-камикадзе передали военным в Симферополе
    Партию дронов-камикадзе передали военным в СимферополеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: SHOT / T.me

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    Комментарии 9

    Гость09 Ноя 2023 в 20:20
    аппарат Подонок-1
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