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    К июню 2024 года на юге города откроется движение по новой улице

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    В Пулковском началось строительство нового участка Соколиной улицы. По данным компании «Термина — ресурс», завершить строительство планируется к ПМЭФ в 2024 году.

    Новый участок продолжает Соколиную улицу от улицы Сарицкой до Кокколевской. Согласно проекту, она пройдет от «Экспофорума» до юго-восточной границы проекта КОТ «На Царскосельских холмах» и завершится у площади на пересечении с улицей Сарицкой, где находится конечная остановка автобусов № 232 и № 236.

    Название улице дали еще в 2012 году в честь старой Соколиной дороги, которая проходила здесь. Первый участок Соколиной улицы проложили от кольца возле «Экспофорума» до Петербургского шоссе и открыли в мае 2016 года. Тогда же построили мост через реку Пулковку, после чего продлили дорогу еще на 700 м, до пересечения с улицей Кокколевской.

    Предполагается, что дорога разгрузит Петербургское шоссе, перенаправив с него транспортные потоки во время крупных мероприятий.

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    Комментарии 1

    Гость09 Ноя 2023 в 16:21
    № 232.
    № 236.
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