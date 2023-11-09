К июню 2024 года на юге города откроется движение по новой улице

В Пулковском началось строительство нового участка Соколиной улицы. По данным компании «Термина — ресурс», завершить строительство планируется к ПМЭФ в 2024 году.



Новый участок продолжает Соколиную улицу от улицы Сарицкой до Кокколевской. Согласно проекту, она пройдет от «Экспофорума» до юго-восточной границы проекта КОТ «На Царскосельских холмах» и завершится у площади на пересечении с улицей Сарицкой, где находится конечная остановка автобусов № 232 и № 236 .



Название улице дали еще в 2012 году в честь старой Соколиной дороги, которая проходила здесь. Первый участок Соколиной улицы проложили от кольца возле «Экспофорума» до Петербургского шоссе и открыли в мае 2016 года. Тогда же построили мост через реку Пулковку, после чего продлили дорогу еще на 700 м, до пересечения с улицей Кокколевской.

