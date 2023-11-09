Госдума снова перенесла на год вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, который переносит на год рассмотрение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке Советского Союза, и вкладов в организациях госстрахования, которые были открыты до 1 января 1992 года. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило агентство «Интерфакс».

Принятый депутатами закон продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года начало действия Закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР.