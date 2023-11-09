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    Госдума снова перенесла на год вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

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    Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, который переносит на год рассмотрение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке Советского Союза, и вкладов в организациях госстрахования, которые были открыты до 1 января 1992 года. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило агентство «Интерфакс».

    Принятый депутатами закон продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года начало действия Закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР.

    Как отмечает агентство, действие закона приостанавливается депутатами каждый год с 2003 года из-за отсутствия источников финансового обеспечения.

    При вступлении закона в силу из бюджета россиянам для полной компенсации должно быть выплачено в 2024 году 61,8 трлн рублей, в 2025 году — 64,2 трлн рублей, а в 2026-м — 66,7 трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование.

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