Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить меры поддержки многодетных семей, освободив их от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 9 ноября сообщает «Интерфакс».
«Что касается многодетных семей — подумать об освобождении от уплаты подоходного налога», — заявила Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости.
Матвиенко также считает, что необходимо создавать благоприятную среду для комфортной жизни семей с детьми, включая строительство жилья, ориентированного на многодетные семьи. Кроме того, спикер СФ предложила довести до логического завершения идею создания отдельного закона о статусе многодетной семьи.
Также спикер Совета Федерации рассказала об идее корпоративного демографического стандарта, который поможет сохранить трудовые гарантии работающим матерям. Речь идет о корпоративных детских садах, программах адаптации для женщин, вышедших из декрета и