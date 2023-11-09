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    Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога

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    60 комментариев

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить меры поддержки многодетных семей, освободив их от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 9 ноября сообщает «Интерфакс».

    «Что касается многодетных семей — подумать об освобождении от уплаты подоходного налога», — заявила Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости.

    Матвиенко также считает, что необходимо создавать благоприятную среду для комфортной жизни семей с детьми, включая строительство жилья, ориентированного на многодетные семьи. Кроме того, спикер СФ предложила довести до логического завершения идею создания отдельного закона о статусе многодетной семьи.

    Также спикер Совета Федерации рассказала об идее корпоративного демографического стандарта, который поможет сохранить трудовые гарантии работающим матерям. Речь идет о корпоративных детских садах, программах адаптации для женщин, вышедших из декрета и т. д. Стандарт позволит сделать эту работу более комплексной, уверена Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что мужчины и женщины не должны вставать перед выбором — семья или карьера.

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    Валентина МатвиенкоМногодетная семья
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    Комментарии 60

    Гость09 Ноя 2023 в 16:41
    В Шепетовке ?
    +0−0
    Гость09 Ноя 2023 в 16:06
    Чаво ешшо?
    +1−0
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