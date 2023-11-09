В Петербурге Анненкирхе обратилась в суд из-за высказываний православного блогера

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) в Петербурге подала в суд на блогера Вадима Егорова, который выступает за православие и империю. Об этом сообщает церковь в своих соцсетях 9 ноября.



Представители церкви обвиняют Егорова в клевете. Причиной послужили слова блогера в интервью https://youtu.be/_r3XPPkh_Q0?t=3616 с художницей Никой Клецки на Youtube. В нем он заявляет, что Анненкирхе — это якобы «сепаратистское объединение», «немножко антироссийский проект», финансируемый «ингерманландским сообществом».



В церкви назвали слова Егорова клеветой. «От имени церкви заявляем, что все перечисленное — клевета. Данная ситуация слишком серьезная, чтобы оставлять ее без внимания и пояснений с нашей стороны», — говорится в заявлении Анненкирхе.

