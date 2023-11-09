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    В Петербурге Анненкирхе обратилась в суд из-за высказываний православного блогера

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    Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) в Петербурге подала в суд на блогера Вадима Егорова, который выступает за православие и империю. Об этом сообщает церковь в своих соцсетях 9 ноября.

    Представители церкви обвиняют Егорова в клевете. Причиной послужили слова блогера в интервью https://youtu.be/_r3XPPkh_Q0?t=3616 с художницей Никой Клецки на Youtube. В нем он заявляет, что Анненкирхе — это якобы «сепаратистское объединение», «немножко антироссийский проект», финансируемый «ингерманландским сообществом».

    В церкви назвали слова Егорова клеветой. «От имени церкви заявляем, что все перечисленное — клевета. Данная ситуация слишком серьезная, чтобы оставлять ее без внимания и пояснений с нашей стороны», — говорится в заявлении Анненкирхе.

    Анненкирхе написали заявление на Вадима Егорова по статье о защите чести и достоинства. Они требуют суда и публичных извинений.

    Лютеранская церковь Святой Анны входит в состав Централизованной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская Церкви Ингрии на территории России». Церковь проводит богослужения, а также концерты, выставки и другие мероприятия, которые повествуют о Боге и вечных ценностях.

    В свою очередь блогер Вадим Егоров, судя по его соцсетям, поддерживает «православие, империю, народность», а также собирает деньги на обмундирование для бойцов в зоне СВО.

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    АнненкирхеСудЗащита чести
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