Павел Воля оставил фигуристов без чемпионата России в «Юбилейном»

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов, который должен был состояться в петербургском СК «Юбилейный» 2-го и 3 декабря, будет перенесен. Как стало известно «Фонтанке», у мероприятия сменится не только время, но и место проведения. Спортсмены уже планируют другие дела на эти даты.



«Пока без комментариев. Скоро все узнаете. Может, в понедельник», — заявили в Федерации.

Предположительно, причиной для переноса стал концерт Павла Воли, который пройдет в «Юбилейном» 1 декабря и должен закончиться около 23:00. При этом перестроить площадку в ледовую конфигурацию нужно буквально за несколько часов, так как уже утром должны пройти первые тренировки, а на 12:00 запланирован старт самих соревнований.