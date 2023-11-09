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    Павел Воля оставил фигуристов без чемпионата России в «Юбилейном»

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    8 комментариев

    Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов, который должен был состояться в петербургском СК «Юбилейный» 2-го и 3 декабря, будет перенесен. Как стало известно «Фонтанке», у мероприятия сменится не только время, но и место проведения. Спортсмены уже планируют другие дела на эти даты.

    «Пока без комментариев. Скоро все узнаете. Может, в понедельник», — заявили в Федерации.

    Предположительно, причиной для переноса стал концерт Павла Воли, который пройдет в «Юбилейном» 1 декабря и должен закончиться около 23:00. При этом перестроить площадку в ледовую конфигурацию нужно буквально за несколько часов, так как уже утром должны пройти первые тренировки, а на 12:00 запланирован старт самих соревнований.

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    ЮбилейныйФигурное катание
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    Комментарии 8

    Гость09 Ноя 2023 в 14:22
    Кто эта воля???
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