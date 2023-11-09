Грибы не для всех. Полные корзины до сих пор носят из леса

Теперь в лес ходят грибники-знатоки. Белых, подосиновиков и прочих «обычных» грибов уже практически нет. Изредка встречаются рыжики, сыроежки, лисички. Но пошли осенне-зимние грибы. Много трубчатой лисички и фламмулины.



«Ну, кажется, что осенне-зимний этап роста грибов начался!!! Правда, трубчатая растёт полным ходом, но она будет расти до устойчивого снега», — рассказывает в паблике «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте» Вячеслав.

