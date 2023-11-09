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    Грибы не для всех. Полные корзины до сих пор носят из леса

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    Теперь в лес ходят грибники-знатоки. Белых, подосиновиков и прочих «обычных» грибов уже практически нет. Изредка встречаются рыжики, сыроежки, лисички. Но пошли осенне-зимние грибы. Много трубчатой лисички и фламмулины.

    «Ну, кажется, что осенне-зимний этап роста грибов начался!!! Правда, трубчатая растёт полным ходом, но она будет расти до устойчивого снега», — рассказывает в паблике «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте» Вячеслав.

    «Сезон фламмулины (зимний опенок) в самом разгаре. Так что, любители этих грибов, поторопитесь. Много мелочи, но есть уже и вполне собирательного размера», — пишет Лариса.

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