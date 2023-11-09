Бедного Рича спасли прохожие после кражи у магазина в Купчино. Похититель попал на видео

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 9 ноября, 7 августа мужчина увидел привязанного у магазина на Бухарестской улице пса по кличке Рич породы Golden Retriever. Мужчина забрал его и попала на видео.

19-летнего уроженца Новгородской области ждет суд за спонтанное желание завести питомца и конфликт с соседом в Петербурге.

Но любовь была недолгой: после того, как молодой человек попытался его покормить сухим кормом, он понял, что наигрался. И оставил Рича на улице. Сам спрятался в кусты и ждал, когда собаку заберут.

Добрые прохожие не только подобрали пса, но и нашли его хозяев. А мужчину задержали сотрудники полиции.



Выяснилось, что в тот же день у дома 31, корпус 4 по Бухарестской улице он напал на мужчину, который не пускал его в парадную ярость парня была такова, что он нанес противнику не менее 35 ударов.

