Бедного Рича спасли прохожие после кражи у магазина в Купчино. Похититель попал на видео

19-летнего уроженца Новгородской области ждет суд за спонтанное желание завести питомца и конфликт с соседом в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 9 ноября, 7 августа мужчина увидел привязанного у магазина на Бухарестской улице пса по кличке Рич породы Golden Retriever. Мужчина забрал его и попала на видео.
пресс-служба прокуратуры Петербурга
Но любовь была недолгой: после того, как молодой человек попытался его покормить сухим кормом, он понял, что наигрался. И оставил Рича на улице. Сам спрятался в кусты и ждал, когда собаку заберут.
Добрые прохожие не только подобрали пса, но и нашли его хозяев. А мужчину задержали сотрудники полиции.
Выяснилось, что в тот же день у дома 31, корпус 4 по Бухарестской улице он напал на мужчину, который не пускал его в парадную ярость парня была такова, что он нанес противнику не менее 35 ударов.
Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу из двух статей «кража» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». И направило его в районный суд для рассмотрения по существу.