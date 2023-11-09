Компания пьяных подростков выломала дверь магазина на Просвещения, вынесла пиво и сняла кассу

Толпа пьяных юношей устроила погром в магазине на проспекте Просвещения, 24/2. О противозаконных действиях в полицию сообщил ночью 9 ноября очевидец. Мужчина рассказал, что восемь человек выламывают дверь торговой точки.



Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что толпа разбила окно в магазине. Из зала исчезли две упаковки пива. Как выяснилось позже, также была опустошена касса — из аппарата достали 25 тысяч рублей.

