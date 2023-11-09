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    Компания пьяных подростков выломала дверь магазина на Просвещения, вынесла пиво и сняла кассу

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    Толпа пьяных юношей устроила погром в магазине на проспекте Просвещения, 24/2. О противозаконных действиях в полицию сообщил ночью 9 ноября очевидец. Мужчина рассказал, что восемь человек выламывают дверь торговой точки.

    Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что толпа разбила окно в магазине. Из зала исчезли две упаковки пива. Как выяснилось позже, также была опустошена касса — из аппарата достали 25 тысяч рублей.

    Подозреваемые были найдены в парадной дома 29 по улице Композиторов. Похитители прятались там вместе со своей добычей. В 58-й отдел полиции были доставлены шестеро, двое из них шестнадцатилетние. Собственник магазина уже написал заявление, проводится проверка.

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