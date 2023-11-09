На Алтае спящая на путях женщина выжила после того, как над ней проехали 29 вагонов грузового поезда

Жительница Алтайского края уснула на железнодорожных путях. Над ней проехал грузовой поезд, но на женщине не осталось ни царапины. Счастливый случай произошел накануне ее дня рождения, сообщает 9 ноября пресс-служба алтайского линейного управления МВД РФ.
Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Арбузовка — Дальний. Машинист грузового поезда заметил лежащего в колее человека, экстренно затормозил, но состав был слишком длинный и остановился над ним. В итоге над женщиной проехали 29 из 46 вагонов.
Прибывшей на место следственно-оперативной группе 49-летняя местная жительница рассказала, что накануне своего 50-летнего юбилея она возвращалась с работы домой, перепутала станцию и вышла на другой. Домой она пошла вдоль железнодорожных путей, а по дороге выпила алкоголь. Почувствовав усталость, она присела отдохнуть на пути, и тут спиртное сыграло свою роль. Женщина уснула, но, к счастью, оказалась в колее.
Счастливица, которая теперь может смело праздновать второй день рождения, рассказала Altai.aif.ru, что не спала перед инцидентом сутки, поскольку работает техничкой в клининге. В тот день она очень устала, плюс ко всему несла тяжелые сумки с продуктами и алкоголем для предстоящего празднования юбилея. Женщина вспоминает, что ей хватило нескольких глотков коньяка, чтобы крепко уснуть. Окончательно она проснулась уже в сугробе.
Бригадир железнодорожников говорит, что машинист «до сих пор отходит от шока». Он решил, что сбил человека насмерть, и уже сообщил об этом в полицию, но «покойница» в это время перелезла через рельсы и села в сугроб живая и невредимая.
По факту случившегося проводится проверка.