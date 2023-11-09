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    На Алтае спящая на путях женщина выжила после того, как над ней проехали 29 вагонов грузового поезда

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    Жительница Алтайского края уснула на железнодорожных путях. Над ней проехал грузовой поезд, но на женщине не осталось ни царапины. Счастливый случай произошел накануне ее дня рождения, сообщает 9 ноября пресс-служба алтайского линейного управления МВД РФ.

    Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Арбузовка — Дальний. Машинист грузового поезда заметил лежащего в колее человека, экстренно затормозил, но состав был слишком длинный и остановился над ним. В итоге над женщиной проехали 29 из 46 вагонов.

    Прибывшей на место следственно-оперативной группе 49-летняя местная жительница рассказала, что накануне своего 50-летнего юбилея она возвращалась с работы домой, перепутала станцию и вышла на другой. Домой она пошла вдоль железнодорожных путей, а по дороге выпила алкоголь. Почувствовав усталость, она присела отдохнуть на пути, и тут спиртное сыграло свою роль. Женщина уснула, но, к счастью, оказалась в колее.

    Счастливица, которая теперь может смело праздновать второй день рождения, рассказала Altai.aif.ru, что не спала перед инцидентом сутки, поскольку работает техничкой в клининге. В тот день она очень устала, плюс ко всему несла тяжелые сумки с продуктами и алкоголем для предстоящего празднования юбилея. Женщина вспоминает, что ей хватило нескольких глотков коньяка, чтобы крепко уснуть. Окончательно она проснулась уже в сугробе.

    Бригадир железнодорожников говорит, что машинист «до сих пор отходит от шока». Он решил, что сбил человека насмерть, и уже сообщил об этом в полицию, но «покойница» в это время перелезла через рельсы и села в сугроб живая и невредимая.

    По факту случившегося проводится проверка.

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