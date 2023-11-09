На Алтае спящая на путях женщина выжила после того, как над ней проехали 29 вагонов грузового поезда

Жительница Алтайского края уснула на железнодорожных путях. Над ней проехал грузовой поезд, но на женщине не осталось ни царапины. Счастливый случай произошел накануне ее дня рождения, сообщает 9 ноября пресс-служба алтайского линейного управления МВД РФ.



Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Арбузовка — Дальний. Машинист грузового поезда заметил лежащего в колее человека, экстренно затормозил, но состав был слишком длинный и остановился над ним. В итоге над женщиной проехали 29 из 46 вагонов.