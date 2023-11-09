Одно пожертвование для нескольких фондов. В России проходит уникальная акция в пользу более 700 организаций

Фото: https://vk.com/nuzhna_pomosh Поделиться Поделиться





Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил новую федеральную акцию «Один для всех» в пользу нескольких сотен российских фондов. Её уникальность состоит в том, что одним пожертвованием можно поддержать сразу несколько организаций, работающих в определенной сфере.



Организаторы акции подчёркивают, что количество и суммы пожертвований сокращаются. По данным исследования «Профессиональная благотворительность в развитии» в 2023 году, доля интернет-пользователей, которые хотя бы раз поддерживали благотворительные фонды за последний год, снизилась до 71%. Это минимальное значение с 2017 года. При этом запросы о помощи растут: людей, которым нужна поддержка благотворителей, становится всё больше. Для того чтобы помочь подопечным фондов по всей стране и организациям, которые решают системные проблемы, фонд «Нужна помощь» решил запустить акцию «Один для всех».



«Чем больше бед вокруг, тем больше у людей желания помочь. Но зачастую тем меньше ресурсов, чтобы это сделать. Чем больше в нашей жизни рутины, тем больше потребность в смыслах. Но рутина съедает время, и мы всё чаще слышим «не успеваю анализировать», «сложно выбрать», «помогаю тем, кому можно доверять», «хочу помочь прямо сейчас». На это у нас есть ответ — новая акция «Один для всех». Достаточно выбрать волнующую проблему и сделать одно пожертвование: система разделит его на несколько фондов, которые занимаются решением этой проблемы. Нам важно создавать возможности и инструменты для легкой, быстрой и эффективной помощи фондам, которым можно доверять», — говорит Елизавета Васина, исполнительный директор фонда «Нужна помощь».



В акции участвуют более 730 благотворительных организаций. Они все проверены фондом «Нужна помощь»: изучены документы и отчётность, работают честно и эффективно. В рамках акции все фонды-участники разделены на девять направлений помощи: детям; бедным и бездомным; тяжелобольным; пожилым; пострадавшим от насилия; бездомным животным; сохранению природы; развитию науки и общества; развитию культуры.



Пользователям достаточно выбрать категорию помощи и сделать пожертвование, которое будет разделено поровну между несколькими фондами, решающими общую проблему. Например, пожертвование в 50 рублей будет поделено на 10 фондов, в 100 рублей — на 20 фондов. И так далее. Можно выбрать одну или несколько категорий, сделать разовое пожертвование или оформить подписку.



В первую очередь пожертвование будет распределено между теми фондами, которые на данный момент собрали меньше всего. При прочих равных фонды выбираются случайным образом. У каждого участника акции будет свой уникальный список организаций, которым он или она поможет.



Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

1. оформить пожертвование на сайте https://one.nuzhnapomosh.ru;

2. рассказать об акции в социальных сетях с хештегом #одиндлявсех.

