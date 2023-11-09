Глухарки выгуливают новый зимний наряд в Лужском районе

Автор: Комитет по животному миру Ленинградской области
Приближается зима, и все тетеревиные уже сменили оперение. Красавиц глухарок в новых нарядах запечатлели сотрудники охотнадзора в Лужском районе Ленобласти.
«Молодые перышки все целые, ровные, не растрёпанные. Их окрас яркий, контрастный. Процесс линьки прошёл успешно и благополучно завершился», — отметили 9 ноября в комитете по животному миру Ленинградской области.
Самцы глухарей меняют оперение еще весной-летом, а вот самки — уже ближе к зиме. Старые глухари начинают линять еще с конца мая, и у большинства взрослых самцов линька заканчивается к концу августа, тогда как у старых самок в конце лета еще интенсивно растут маховые перья и мелкое перо на голове, шее, спине, груди и брюхе, пояснили в ведомстве. А в ноябре взрослые глухарки уже во всей красе щеголяют новым оперением.
«Они имеют пестрое оперение, состоящее из смеси ржаво-желтого, ржаво-красного, ржаво-охристого, черно-бурого и белого оперенья. Горло, сгиб крыла и верхняя часть груди ржаво-красного цвета», — отмечают в охотнадзоре. Такой окрас хорошо маскирует самку, что очень полезно во время высиживания потомства.