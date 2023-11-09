    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, южн

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.2eur98.44

    Петербурженка попала в реанимацию с ножом в животе. Она обвинила кота, голод и ночную смену

    4284
    20 комментариев

    Молодая жительница Невского района Петербурга едва не погибла из-за своего кота. Она утверждает, что животное путалось под ногами и стало причиной падения на нож. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 ноября.

    Инцидент произошел накануне. Около пяти вечера пострадавшая была доставлена с улицы Коллонтай в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию. Пациентка рассказала, что в четвертом часу дня выпила три бутылки пива на голодный желудок после ночной смены. В это же время она ругалась со своим сожителем. Девушка взяла нож, чтобы приготовить себе поесть, споткнулась о кота и упала прямо на лезвие.

    Заявление пострадавшая писать отказалась, так как, с ее слов, она виновата сама.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НожКотСсораКонфликт
    ЛАЙК2
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close