Петербурженка попала в реанимацию с ножом в животе. Она обвинила кота, голод и ночную смену

Молодая жительница Невского района Петербурга едва не погибла из-за своего кота. Она утверждает, что животное путалось под ногами и стало причиной падения на нож. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 ноября.



Инцидент произошел накануне. Около пяти вечера пострадавшая была доставлена с улицы Коллонтай в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию. Пациентка рассказала, что в четвертом часу дня выпила три бутылки пива на голодный желудок после ночной смены. В это же время она ругалась со своим сожителем. Девушка взяла нож, чтобы приготовить себе поесть, споткнулась о кота и упала прямо на лезвие.

